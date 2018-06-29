СМИ сообщили о переходе Головина в «Челси»

«Челси» намерен предложить ЦСКА около 30 млн евро за переход футболиста.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Футболист сборной России и московского ЦСКА Александр Головин перейдет в лондонский клуб «Челси», сообщает портал goal.com.

«Челси» намерен предложить ЦСКА около 30 млн евро за переход 22-летнего полузащитника, опередив итальянский клуб «Ювентус». Последний оценивал переход Головина в свою команду в 20 млн евро и 3 млн евро бонусов.

В ходе текущего мундиаля футболист стал автором одного забитого мяча, сыграв в двух матчах.

Головин попал в ЦСКА в 2012 году, дебютировав в основной команде двумя годами позднее. На счету полузащитника 113 игр и 13 мячей, в составе ЦСКА он стал чемпионом России в сезоне 2015/2016.