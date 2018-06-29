В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о намерении Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии

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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Кремле не уверены в достоверности информации CNN о намерении Президента США Дональда Трампа заключить сделку с Президентом России Владимиром Путиным сделку по Сирии в ходе переговоров в Хельсинки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает RT.
«Я не понимаю, на чем зиждется вот это сообщение CNN, имеет ли под собой что-то эта информация, — тут нам ничего не известно. Остается только удивляться», — сказал Песков.
Российская сторона не знает о планах Трампа, отметил пресс-секретарь российского лидера. Тем не менее тема Сирии будет обстоятельно обсуждаться на встрече двух Президентов.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.
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