В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о намерении Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии

Российская сторона не знает о планах Трампа, отметил Дмитрий Песков.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Кремле не уверены в достоверности информации CNN о намерении Президента США Дональда Трампа заключить сделку с Президентом России Владимиром Путиным сделку по Сирии в ходе переговоров в Хельсинки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает RT.

«Я не понимаю, на чем зиждется вот это сообщение CNN, имеет ли под собой что-то эта информация, — тут нам ничего не известно. Остается только удивляться», — сказал Песков.

Российская сторона не знает о планах Трампа, отметил пресс-секретарь российского лидера. Тем не менее тема Сирии будет обстоятельно обсуждаться на встрече двух Президентов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.