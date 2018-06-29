Из Москвы в Казань дополнительно назначены два чартера для перевозки болельщиков ЧМ-2018

Из-за матча между сборными Аргентины и Франции вырос спрос на билеты из Москвы в Казань.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Завтра, 30 июня, в Казани состоится матч одной восьмой финала чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции. В связи с большим спросом на авиарейсы из Москвы в Казань на 29 и 30 июня сформированы два чартера для перевозки болельщиков мундиаля. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Сегодняшний перелет организует авиакомпания «Уральские авиалинии», завтрашний – «Аэрофлот», уточнили в министерстве.

При этом, помимо назначенных чартеров, у авиакомпании Utair остался один билет на рейс стоимостью 28 тыс. рублей, а у «Уральских авиалиний» остались девять билетов за 3 тыс. рублей. На 30 июня есть 11 билетов по 7 тыс. 815 рублей у авиакомпании «Аэрофлот».

Билеты на поезда из столицы России в Казань уже раскуплены, о чем свидетельствуют данные на сайте РЖД. Стоит отметить, что места на дополнительные бесплатные поезда болельщики должны бронировать заранее. Также с этого года действует новое правило по продаже билетов для пассажиров. Билеты можно приобрести не за 45 дней до поездки, как ранее, а за 90.