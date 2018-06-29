В Совфеде прокомментировали планы ЕС по продлению санкций против РФ

По мнению Константина Косачева, некоторые члены ЕС сомневаются в необходимости санкций.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Если Евросоюз продлит санкции в отношении России, Украина сможет саботировать выполнение Минских соглашений. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Нынешнее решение ЕС, увы, не про Россию, а про Украину. Де-факто ей и далее позволяется саботировать выполнение Минских соглашений в угоду геополитическим амбициям антироссийски настроенной части Евросоюза», — написал Косачев.

По мнению сенатора, некоторые члены ЕС сомневаются в необходимости санкций: «с одной стороны — бессмысленность санкций налицо, с другой — на политиков активно давит бизнес, ведь ущерб самому Евросоюзу не меньший».

ЕС мог бы отменить санкции, если бы сторонники нашли повод пересмотреть санкционную политику так, чтобы сохранить лицо союзу, считает глава комитета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ЕС продлил санкции в отношении России.