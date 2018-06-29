Чистая прибыль КАМАЗа за 2017 год выросла до 3,5 миллиарда рублей

Рентабельность челнинского автогиганта за год выросла на 6,8 процента.

(Набережные Челны, 29 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Чистая прибыль КАМАЗа по итогам 2017 года выросла до отметки почти в 3,5 млрд рублей. Этот показатель увеличился в пять раз. Рентабельность предприятия по EBITDA выросла на 6,8 процента. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин на годовом общем собрании акционеров.

Когогин отметил, что такие показатели стали результатом эффективной работы компании.

«Рост выручки и эффективное управление затратами дали положительный операционный денежный поток в сумме почти 8,8 млрд рублей», – пояснил он.

Гендиректор КАМАЗа добавил, что в течение всего прошлого года в компании работали над программами реинжиниринга производства и развития нового модельного ряда. В итоге на освоение инновационных технологий предприятие затратило более 14 млрд рублей, что составляет свыше 9 процентов от выручки.