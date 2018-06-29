Меры предприняты в ответ на ужесточение позиции Литвы в вопросах мемориальной деятельности России.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Россия вводит ограничения в отношении литовских мемориальных проектов в стране, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Меры вводятся в ответ на ужесточение позиции Литвы в вопросах мемориальной деятельности России на ее территории.

«Созданная литовскими властями явно ненормальная ситуация не оставляет иного выбора, как ввести ответные ограничения в отношении литовских мемориальных проектов в России», — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, граждане Литвы, которые направляются в РФ в рамках проекта «Миссия Сибирь», временно не смогут получить российские визы. Меры будут отменены, если Вильнюс пересмотрит свою позицию.

Ранее власти Вильнюса потребовали демонтировать надгробия с могил российских воинов в Литве.