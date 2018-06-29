В аэропорту Казани заработала система Tax Free

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Фото: пресс-служба Татарстанской таможни
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Международном аэропорту «Казань» заработала система Tax Free, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.
Должностные лица Татарстанской таможни готовы к подтверждению факта вывоза товаров с территории РФ за пределы Евразийского экономического союза.
Tax free – это система возврата НДС с товаров. Иностранный гражданин (за исключением граждан стран – участниц Евразийского экономического союза), приобретая на территории России товары на сумму не менее 10 тыс. рублей в одном из магазинов, список которых утвержден Минпромторгом РФ, при выезде из страны может вернуть НДС за совершенные покупки.
Операторами Tax Free в Казани являются ООО «Скай ФинСервис» и Global Blue Tax Free Shopping.
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