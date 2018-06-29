Ракету «Булава» приняли на вооружение ВМФ России

Принятие на вооружение состоялось по итогам успешных испытаний.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава» по итогам успешно прошедших испытаний в текущем году принят на вооружение Военно-морского флота России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

Заданная программа была успешно выполнена, что позволило подтвердить надежность ракеты, отметил собеседник агентства.

В общей сложности с 2005 года в рамках испытаний состоялось около 30 пусков «Булавы», однако в примерно трети случаев возникали различные технические проблемы. Последнее испытание было организовано 22 мая 2018 года. Тогда подводная лодка К-535 «Юрий Долгорукий» выпустила сразу четыре ракеты этого типа.