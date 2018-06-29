В Камских Полянах построят экопарк с водоемом и спортивными объектами

На строительство планируется выделить 10 млн рублей в текущем году.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Камских Полянах построят мини-экопарк с водоемом, кафе и спортивными объектами. На строительство планируется выделить в текущем году 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Центральной частью зеленой зоны станет водоем. Котлован уже вырыт, постепенно он заполняется грунтовыми водами. В дальнейшем стены и дно покроют изолирующими материалами, подведут трубу с водой.





В пруду будут обитать птицы и появится небольшой фонтан. Будет установлен и пешеходный мост, но купаться в декоративном водоеме не разрешат.

Рядом с водоемом разместится спортивная детская площадка из природных материалов. Для родителей соорудят удобный навес. Брусчатка разных цветов покроет тротуар шириной 3,5 метра.



Вдоль тротуара расположатся площадки для отдыха, оригинальные скамейки, урны, современное освещение, перголы. На территории экопарка предусмотрены кафе, торговый павильон, автопарковка, здание административно-бытового блока.





Во вторую очередь строительства включены спортивные зоны: площадки для роллердрома, скейтбординга, минифутбола, пляжного волейбола, воркута. Также планируется, что здесь появится веревочный парк и беговая дорожка.