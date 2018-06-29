«АК БАРС» Банк участвует в отборе стартапов на Молодежном дне FinTech

Молодежный день FinTech состоится 17 октября в рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). На Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2018 17 октября этого года во второй раз пройдет Молодежный день FinTech.



К участию приглашаются студенты, аспиранты, выпускники вузов, а также учащиеся специализированных лицеев. Отбор студенческих команд – участников Молодежного дня FinTech будет проходить на заочном кейс-чемпионате в сфере финансовых технологий.

Десять команд-финалистов поедут в Сочи на Finopolis 2018, где их ждут финальный финтех-баттл с реальными кейсами от участников рынка, мастер-классы и лекции российских и иностранных экспертов, общение с успешными финтех-стартапами и многое другое.

Победителей конкурса Молодежного дня FinTech ждут встречи с руководителями IT-компаний и российских банков, в числе которых будет и «АК БАРС» Банк, а также награды и призы от оргкомитета и партнеров Finopolis 2018.