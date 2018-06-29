В 2020 году в Казани начнется производство дрона для пожаротушения «Скиф»

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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В начале 2020 года в Казани запустят конвейер по производству российской беспилотной авиационной платформы «Скиф», которая в том числе подходит и для пожаротушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании-разработчика ARDN Technolgy Limited Андрея Удода.
Сегодня компания продолжает разрабатывать беспилотник, агроверсию которого планируется начать продавать летом 2019 года. «Это первое, на что мы выходим, поскольку запрос от агрорынка очень большой», – пояснил представитель разработчика.
«Скиф» относится к среднему сегменту дронов, где необходима грузоподъемность до 500 кг. По словам Удода, в этой весовой категории «Скиф» пока является единственной разработкой. Уникальность платформы заключается в запатентованной аэродинамической схеме с несущими и подруливающими винтами. Кроме того, при пропаже сигнала со спутников в течение получаса дрон может лететь по заданной программе, ориентируясь по магнитному компасу.
ARDN Technolgy Limited подписала соглашение о взаимопонимании с крупной китайской компанией ZTO Express, которое касается будущих поставок БПЛА «Скиф». Соглашение было подписано на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае.
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