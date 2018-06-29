Соучастники похитили сырой нефти на 645 тысяч рублей.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Бавлах осудили троих мужчин, укравших нефть в Оренбургской области, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде выяснили, что в апреле прошлого года три сообщника украли 50 тонн нефти из наливного пункта, находящегося в восьми километрах от села Кинзелька. Стоит отметить, что доступ к нефтепроводу им обеспечил один из соучастников, мужчина работал в этом наливном пункте.

В общей сложности злоумышленники похитили сырья на 645 тысяч рублей.

Двое обвиняемых сознались, а третий продолжал отрицать свою причастность. Суд признал их виновными по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, из нефтепровода, в крупном размере». Двоих подсудимых приговорили к трем годам условно, третьего – к трем годам и четырем месяцам условно. Всем троим также назначили испытательный срок в три года.

Помимо этого, с осужденных взыскали ущерб и арестовали их прицеп-цистерну.