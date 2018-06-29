Сергей Чемезов посетил новое производство каркасов кабин на КАМАЗе

В августе КАМАЗ закончит монтаж оборудования на производстве новых кабин.

(Набережные Челны, 29 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). К августу 2018 года КАМАЗ закончит монтаж оборудования на заводе по выпуску новых каркасов кабин. Будущее производство посетил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, который прибыл в Набережные Челны на годовое собрание акционеров ПАО «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

В сообщении отмечается, что производство новых кабин для грузовиков – один из этапов развития предприятия, а его конечной целью является выпуск нового модельного ряда в 2019 – 2022 годах. Новые кабины будут использоваться на грузовиках поколения К5.

Пусконаладочные работы на будущем заводе уже начались, а в IV квартале 2018 года там стартует опытное производство. Официальное открытие завода состоится уже в апреле следующего года, тогда же начнется и серийное производство, добавили в пресс-службе КАМАЗа.