Гражданин Америки потерял свое портмоне в торговом комплексе «Миллениум».

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Казани туристу из США вернули потерянный кошелек, сообщил ИА «Татар-информ» охранник ТК «Миллениум».

По его словам, накануне в торговом комплексе ему передали утерянный портмоне. Осмотрев его содержимое, охранник понял, что кошелек принадлежит гражданину Америки.

«В кошельке находились права на имя Рамиреза Лестера Джованна, кредитные карты и 13 тысяч рублей, я ничего не трогал и сообщил в полицию», – рассказал Миртаги Бабаев.

Полицейские не заставили себя ждать – очень скоро они прибыли в пункт охраны, связались с переводчиком Рамиреза, опечатали и сфотографировали его имущество, а затем отвезли в отель, где остановился американец.