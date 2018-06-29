Прокуратура заставила жилищников отремонтировать текущую крышу в доме пенсионера из Лениногорска

Пенсионер ждал полгода, пока починят крышу, которую повредили в процессе уборки снега.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Лениногорске пенсионер полгода ждал пока починят крышу, которая начала протекать после уборки снега, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуроры выяснили, что зимой управляющая компания «Жилищник» организовала очистку крыши дома №14 по улице Мурзина от снега и льда. В процессе рабочие повредили гидроизоляцию кровли и в квартиру пенсионера начала течь вода.

Мужчина трижды обращался в управляющую компанию и администрацию Лениногорска, однако с ноября 2017 года по май текущего года жилищники проблему игнорировали.

В связи с этим прокуроры потребовали от главы «Жилищника» устранить неисправность, а также наказать виновных.

Благодаря вмешательству прокуратуры кровлю наконец отремонтировали.