Главное
В центре Казани водитель легковушки столкнулся с автобусом, снес шлагбаум и попытался сбежать

Татар-информ

29 июня 2018, 12:07

Происшествия

Прокуратура заставила жилищников отремонтировать текущую крышу в доме пенсионера из Лениногорска

Рекомендуем

Пенсионер ждал полгода, пока починят крышу, которую повредили в процессе уборки снега.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Лениногорске пенсионер полгода ждал пока починят крышу, которая начала протекать после уборки снега, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуроры выяснили, что зимой управляющая компания «Жилищник» организовала очистку крыши дома №14 по улице Мурзина от снега и льда. В процессе рабочие повредили гидроизоляцию кровли и в квартиру пенсионера начала течь вода.

Мужчина трижды обращался в управляющую компанию и администрацию Лениногорска, однако с ноября 2017 года по май текущего года жилищники проблему игнорировали.

В связи с этим прокуроры потребовали от главы «Жилищника» устранить неисправность, а также наказать виновных.

Благодаря вмешательству прокуратуры кровлю наконец отремонтировали.

 

Следующая новость

В центре Казани водитель легковушки столкнулся с автобусом, снес шлагбаум и попытался сбежать
Новости дня
13:14
Минниханов и Чемезов встретились с воспитанниками футбольной школы «КАМАЗ»

Президент РТ заявил, что в национальных сборных должны играть местные футболисты.

13:01
В центре Казани водитель легковушки столкнулся с автобусом, снес шлагбаум и попытался сбежать

Авария произошла возле ТЦ «Кольцо».

12:55
Серебряков дал скандальное интервью Дудю по просьбе своих детей
12:50
В 2020 году в Казани начнется производство дрона для пожаротушения «Скиф»

Разработчиком беспилотной авиационной платформы выступает российская компания ARDN Technolgy Limited.

12:36
«АК БАРС» Банк участвует в отборе стартапов на Молодежном дне FinTech
12:33
В Бавлах осудили троих мужчин, укравших нефть в Оренбургской области

Соучастники похитили сырой нефти на 645 тысяч рублей.

12:31
Игорь Носов станет вице-губернатором Нижегородской области

С марта 2013 года Носов возглавлял особую экономическую зону «Иннополис».

12:24
Минниханов рекомендовал аграриям изучить представленные на «Дне поля» технологии

Агротехническая выставка объединила 152 компании из 21 региона России, а также из Беларуси и Венгрии.

12:14
Сергей Чемезов посетил новое производство каркасов кабин на КАМАЗе

В августе КАМАЗ закончит монтаж оборудования на производстве новых кабин.

12:11
В Казани туристу из США вернули потерянный кошелек

Гражданин Америки потерял свое портмоне в торговом комплексе «Миллениум».

12:07
Прокуратура заставила жилищников отремонтировать текущую крышу в доме пенсионера из Лениногорска

Пенсионер ждал полгода, пока починят крышу, которую повредили в процессе уборки снега.

12:00
Сергей Апрелов о платной рыбалке: На большинстве водоемов РФ это не имеет смысла

Введение платной рыбалки может быть необходимо только в части регионов, где существует реальная угроза сокращения поголовья рыбы.

11:58
Граффити с изображением Лионеля Месси достигнет шести метров в высоту

Сегодня в Казань прибывает сборная Аргентины по футболу во главе с Лионелем Месси.

11:47
Деревне Универсиады в Казани исполнилось пять лет

Строительство Деревни Универсиады в столице Татарстана началось в 2009 году.

11:41
В США радиолюбители перехватили учебный приказ о нанесении ядерного удара
11:27
Суд Москвы вернул экс-генералу ФСБ два миллиона долларов по делу Улюкаева
11:24
Ведущий Константин Куранов озвучил аудиоэкскурсии о Казани

Проект поддерживает пять языковых версий: русскую, татарскую, английскую, испанскую и китайскую.

11:20
В Татарстан прибыл глава «Ростеха» Чемезов

Руководитель госкорпорации и Президент РТ примут участие в общем собрании акционеров «КАМАЗа».

11:08
Глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов посетит Казань 6 июля

Абдалла бен Зайд аль-Нахайян встретится с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

11:06
В Казань 6 июля приедет Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедову презентуют проекты возрождения древнего города Болгар и острова-града Свияжск.

11:00
Слава Зайцев и Юдашкин тоже начинали с ПТУ: выучиться на модельера в Казани – реально

Принять квалифицированных дизайнеров, технологов, товароведов и модельеров на работу сегодня готовы самые крупные и престижные компании Татарстана.

10:59
РЖД к 2025 году сократят штат на 42 тысячи человек
10:45
В этом году на капремонт объектов культуры Татарстана выделили почти 343 миллиона рублей

Из 42 запланированных культурных объектов в республике отремонтированы 12.

10:43
На полигоне под Лениногорском горит свалка

На полигоне площадью 13 га загорелись твердые бытовые отходы.

10:30
В РТ начата подготовка документации для программы капремонта домов 2019 года

В рамках программы «Доступная среда» в этом году в Татарстане адаптируют для инвалидов 25 объектов.

События

29 июня29 июня – 1 июля: День молодежи, кинопоказы open-air и футбооол

29 июняЗарубежные фанаты в Казани: спасение утопающего, дайвинг на Голубом озере и помолвка на трибунах

28 июняФиаско в Казани: что стало главной причиной провала сборной Германии на чемпионате мира по футболу?

28 июняТуристический праздник: продолжение следует

28 июняТранспорт будущего в Казани: сотни гостей ЧМ-2018 прокатились на беспилотнике «КАМАЗа»

28 июняПодмосковный «брат» татарстанского МСЗ: Швейцарские технологии и полная изоляция от окружающей среды

28 июняАйрат Фаррахов: Без поэтапного увеличения пенсионного возраста возможности пенсионеров будут ухудшаться