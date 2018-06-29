В США радиолюбители перехватили учебный приказ о нанесении ядерного удара

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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Радиолюбители западного побережья Соединенных Штатов в ночь на 27 июня случайно перехватили приказ Наземного командования о действиях в чрезвычайной обстановке, адресованный стратегическому бомбардировщику B-52 Stratofortress. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Drive.
Сообщение EAM (Emergency Action Messages) в боевой обстановке передается в случае принятия решения о применении ядерного оружия. После его получения экипаж B-52 должен выпустить по заданным целям 20 крылатых ракет AGM-86 ALCM с термоядерными боеголовками.
Приказ был отдан в ходе проходивших 27-го числа военных учений с участием стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress и B-2 Spirit, а также самолета управления и связи E-6 Mercury.
Издание отмечает, что подобные маневры напоминают противникам США о готовности американских бомбардировщиков нанести ядерный удар по любой цели в мире.
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