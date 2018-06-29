В Альметьевске состоялась велоэстафета ветеранов

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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Сто активистов ветеранских спортивных клубов Альметьевска вышли на старт велоэстафеты на городском стадионе, сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района РТ.
Дистанция велоэстафеты составила 2 км. Главное условие состязания – ветераны должны получать удовольствие, а также соблюдать правила безопасности при езде. Ветераны стартовали и финишировали вместе.
Пенсионеры Альметьевского района объединяются в клубы, сейчас их посещают более 2 тыс. человек.
Председатель Альметьевского совета ветеранов Василий Самойлов отметил, что в рамках реализации программы «Активное долголетие» в городе созданы условия все условия для занятий велоспортом: развита велоинфраструктура, работают пункты проката велосипедов, проводятся велоэстафеты и велопробеги.
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