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Татар-информ

29 июня 2018, 11:47

Общество

Деревне Универсиады в Казани исполнилось пять лет

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Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Строительство Деревни Универсиады в столице Татарстана началось в 2009 году.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Деревне Универсиады в Казани сегодня исполняется пять лет. 29 июня 2013 года состоялась церемония открытия комплекса для спортсменов – участников XXVII Всемирной летней Универсиады.

В церемонии открытия объекта принимали участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и бывший тогда президентом FISU Клод-Луи Галльен.

Строительство Деревни Универсиады в столице Татарстана началось в 2009 году. Общая стоимость проекта превысила 14 млрд рублей, напоминает пресс-служба мэрии Казани.

Площадь студенческого кампуса превышает 53 га и включает 28 домов, разделенных на три кластера. Между ними расположены церемониальная площадь, аллея флагов, фонтан, уличные площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также прогулочные зоны. 

Сейчас Деревня Универсиады используется как студенческий кампус Казанского (Приволжского) федерального университета и Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

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