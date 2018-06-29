Деревне Универсиады в Казани исполнилось пять лет

Строительство Деревни Универсиады в столице Татарстана началось в 2009 году.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Деревне Универсиады в Казани сегодня исполняется пять лет. 29 июня 2013 года состоялась церемония открытия комплекса для спортсменов – участников XXVII Всемирной летней Универсиады.

В церемонии открытия объекта принимали участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и бывший тогда президентом FISU Клод-Луи Галльен.

Строительство Деревни Универсиады в столице Татарстана началось в 2009 году. Общая стоимость проекта превысила 14 млрд рублей, напоминает пресс-служба мэрии Казани.

Площадь студенческого кампуса превышает 53 га и включает 28 домов, разделенных на три кластера. Между ними расположены церемониальная площадь, аллея флагов, фонтан, уличные площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также прогулочные зоны.

Сейчас Деревня Универсиады используется как студенческий кампус Казанского (Приволжского) федерального университета и Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.