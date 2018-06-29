Бизнесмены из Южной Кореи заинтересованы в сотрудничестве с Татарстаном

Делегация бизнес-миссии Южной Кореи посетила Агентство инвестиционного развития РТ.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Делегация бизнес-миссии Южной Кореи посетило Агентство инвестиционного развития РТ. Предприниматели выразили заинтересованность в сотрудничестве с республикой, сообщает пресс-служба АИР РТ.

Гости встретились с главой АИР РТ Талией Минуллиной, которая рассказала им о преимуществах работы в Татарстане для инвесторов.

По словам участников делегации, они рассматривают республику как площадку для размещения своих производств. Причинами этого служит удобная географическая расположенность Татарстана, открытость властей для новых инвестпроектов и наличие выгодных условий для работы международных компаний.