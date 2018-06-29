В Татарстан прибыл глава «Ростеха» Чемезов

Руководитель госкорпорации и Президент РТ примут участие в общем собрании акционеров «КАМАЗа».

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Татарстан с рабочим визитом прибыл генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. В аэропорту «Бегишево» его встретил Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба главы республики.

Из аэропорта Сергей Чемезов направился в Набережные Челны. Там он вместе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым должен принять участие в общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», где будут подведены итоги деятельности компании за 2017 год.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Ростех» планирует передать Татарстану до 6 процентов акций «КАМАЗа» в обмен на активы в регионе. Сейчас госкорпорация контролирует 49,9 процента акций автопроизводителя.

Также Минниханов и Чемезов посетят детский технопарк «Кванториум», встретятся с воспитанниками футбольной школы «КАМАЗ» и осмотрят спортивную технику гоночной команды «КАМАЗ-Мастер». Кроме того, они примут участие в совещании по подготовке и проведению празднования 50-летия автозавода, которое состоится в 2019 году.