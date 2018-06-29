Татарстанские кадеты вернулись со смены юнармейского лагеря «Гвардеец»

Спортивную и военную подготовку прошли ученики классов с восьмого по десятый.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Сегодня состоялось закрытие первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1» в Нижегородской области, в которой участвовали учащиеся кадетских школ Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по РТ.

Спортивную и военную подготовку прошли ученики классов с 8-го по 10-й. Большинство из них – это подростки, которые оказались в трудной жизненной ситуации, воспитывающиеся в многодетных семьях, дети погибших при исполнении воинского долга военнослужащих.

На протяжении 17 дней смены ребята проходили занятия по тактической, огневой, специальной и строевой подготовке, совершали полевые выходы, сдавали нормы ГТО, состязались в спортивных играх. Также для них была предусмотрена культурно-экскурсионная программа.

Кроме того, сегодня состоялось закрытие первой смены лагеря «Гвардеец-2», где отдыхали кадеты из Нижнекамска.