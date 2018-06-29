Зеленодольский фанерный завод заявил о возобновлении производства

С 1 июля объем подачи сырья составит 250 кубометров в сутки, в августе – 340, в сентябре – 380, а в октябре – 513.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Зеленодольский фанерный завод будет поэтапно увеличивать объемы производства фанеры. Об этом пишет местная газета «Зеленодольская правда» со ссылкой на генерального директора предприятия Эдуарда Егорова.

С 1 июля объем подачи сырья составит 250 куб. м в сутки, в августе – 340, в сентябре – 380, а в октябре – 513.

«Нет проблем и со сбытом: наша фанера всегда была востребована, продаем ее в Америку, Европу, Египет и в другие страны. Но для производственного прорыва нам не хватает главного – кадров», – отметил Егоров.

В октябре прошлого года ЗФЗ приостановил работу из-за нехватки сырья. С января 2018 года завод постепенно входит в нормальный трудовой режим, добавил гендиректор.