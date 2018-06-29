В этом году на капремонт объектов культуры Татарстана выделили почти 343 миллиона рублей

Из 42 запланированных культурных объектов в республике отремонтированы 12.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В этом году на капитальный ремонт объектов культуры Татарстана выделено почти 343 млн рублей. Из 42 запланированных объектов уже отремонтированы 12, на остальных 30 ведутся работы. Об этом министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин рассказал на традиционном совещании в Доме Правительства региона, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

Кроме того, продолжается капремонт подростковых клубов (ремонтируются 16 объектов из 28, 12 уже отремонтированы) и учреждения социального обслуживания (ремонтируются 29 объектов из 34, пять уже отремонтированы).

Также сейчас ведется ремонт восьми помещений муниципальных архивов из 19 запланированных, 11 объектов уже отремонтированы. В общей сложности на эти работы выделено 50 млн рублей, отметил глава Минстроя РТ.

В текущем году начала реализовываться новая программа, нацеленная на капремонт молодежных центров республики и укрепление их материальной базы. Всего в ее рамках предполагается отремонтировать шесть объектов, добавил Файзуллин.