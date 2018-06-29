Сергей Апрелов о платной рыбалке: На большинстве водоемов РФ это не имеет смысла

Введение платной рыбалки может быть необходимо только в части регионов, где существует реальная угроза сокращения поголовья рыбы.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). О своем отношении к платной рыбалке в эксклюзивном интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» рассказал известный журналист, телеведущий и рыболов Сергей Апрелов.

В Татарстан Апрелов приехал в поиске тем для своей передачи. Но обойти вниманием такой вопрос, как платная рыбалка и вероятность того, что за право посидеть на берегу с удочкой или забросить спиннинг придется платить, в разговоре он не смог.

«Он (вопрос введения платной рыбалки – прим. Т-и) актуален, быть может, только в таких регионах, как Кольский полуостров, где идет лов нахлыстом лосося. Потому что очень легко выбить поголовье. Но это элитная рыбалка – нахлыстом. Есть пруды, которые зарыбляют. На них приезжай и лови, сколько хочешь. А в речках, я думаю, в этом нет смысла», – высказал свое мнение журналист и рыбак.

Полностью интервью можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале ИА «Татар-информ» на YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.