В РТ начата подготовка документации для программы капремонта домов 2019 года

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Фото: архив/Рамиль Гали
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Татарстане начата подготовка документации для программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов 2019 года. Об этом министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин доложил на традиционном совещании в Доме Правительства региона, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Минстроя РТ заметил, что в программе капремонта жилых домов 2018 года принимают участие 43 муниципалитета республики из 45 (в ней не задействованы только Дрожжановский и Кайбицкий районы). Всего предполагается капитально отремонтировать 995 многоквартирных домов общей площадью 5,3 млн кв. м. Жилищные условия улучшат свыше 224 тыс. граждан.
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году в Татарстане планируется обустроить 28 парков, 16 набережных и пляжей, шесть улиц, три сквера, четыре бульвара и одну площадь во всех муниципалитетах региона. В общей сложности на реализацию программы выделено 2 млрд рублей из республиканского бюджета и более 655 млн – из бюджета федерального, напомнил министр.
В соответствии с требованиями программы «Доступная среда» в этом году будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья 25 объектов: 12 общеобразовательных учреждений, три спортивных объекта, три учреждения социальной защиты, пять объектов здравоохранения и два объекта культуры.
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