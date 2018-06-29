Рустам Минниханов призвал к качественному капремонту объектов образования

В Татарстане отремонтированы четыре муниципальных школы из 16 запланированных, в остальных 12 продолжается ремонт.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Сегодня на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал проводить капитальный ремонт объектов образования наиболее качественно. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Как рассказал на совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, сейчас в республике ведется капремонт 12 муниципальных школ из 16 запланированных (четыре уже отремонтированы) и 12 коррекционных школ из 12 запланированных. Кроме того, ремонтируются 89 детсадов из запланированных 94.

Также работы по капремонту ведутся в 11 создаваемых ресурсных центрах (колледжах) из 11. Общие траты на них превысят 681 млн рублей. Завершен капремонт всех 14 включенных в программу детских оздоровительных лагерей, добавил докладчик.

Что же касается ремонта зданий амбулаторно-поликлинических учреждений, то работы ведутся на 99 объектах из 114. При этом одно здание уже отремонтировано. В общей сложности траты на капремонт поликлиник в этом году составят почти 3 млрд 196 млн рублей, пояснил министр.