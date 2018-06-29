АГК-1: Общественные обсуждения МСЗ в Осиново признаны состоявшимся

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Фото: архив/Султан Исхаков
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Общественные обсуждения по проектной документации мусоросжигательного завода в Осиново признаны состоявшимся, сообщает пресс-служба АГК-2 — застройщика завода.
На слушания пришли более 700 жителей Осиновского сельского района и прилегающих территорий.
Встречу открыл первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. Он заявил, что слушания позволят дать полную картину о намечаемой хозяйственной деятельности и обеспечат объективную оценку проекта на территории Осиновского сельского поселения. Участники отметили необходимость внедрения систем раздельного сбора и сбора опасных отходов, а также ввода мощностей по вовлечению отходов во вторичный оборот.
Собравшимся рассказали об основных проектных решениях, материалах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), были заслушаны доклады разработчиков проектной документации.
«Однако, в связи с провокационными действиями ряда участников общественных слушаний, те кто желал выступить по повестке слушаний, тезисы своих выступлений передали для их включения в протокол общественных слушаний», — цитирует пресс-служба Елену Ямщикову, руководителя отдела экологии и охраны труда ООО «АГК-1».
«Мы рады, что наш проект вызывает столько бурную реакцию у населения, это лишний раз подчеркивает насколько вовлечены местные жители в жизнь своего города и как неравнодушны к тем изменениям, которые в нем планируются. Нам важно, чтобы население знало о проекте и делилось с нами своими рекомендациями и пожеланиями, только так можно реализовать качественный, надежный и, самое главное, экологичный проект», — отметил генеральный директор ООО «АГК-1» Игорь Тимофеев
Отмечается, что в течение 30 дней у всех желающих будет возможность направить свои замечания и предложения по материалам ОВОС. Конструктивные и качественные предложения и замечания будут учтены в проектной документации.
К 2022 году в Татарстане запустится завод по термической обработке отходов мощностью 550 тыс. тонн в год. Тогда же в столице республике придут к нулевому уровню захоронения отходов. Инвестор проекта — «РТ-Инвест» (входит в Ростех) вложит в предприятие 28 млрд рублей. Предполагается, что МСЗ появится в поселке Осиново.
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