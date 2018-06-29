Евросоюз призвал Россию признать ответственность за гибель малайзийского Boeing

Страны ЕС указали на необходимость сотрудничества ради установления истины.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Страны Европейского Союза по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию признать ответственность за гибель малайзийского Boeing 777 MH17 над Донбассом. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита.

В соответствующем пункте документа Европейский совет также призвал РФ к сотрудничеству ради «установления правды, справедливости и ответственности».

Кроме того, Евросоюз заявил о приверженности резолюции Совета Безопасности ООН, требующей независимого и всестороннего расследования трагедии.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек.

Группа следователей 24 мая 2018 года заявила, что ЗРК «Бук», сбивший пассажирский лайнер, принадлежал Вооруженным силам РФ. Кремль отверг причастность России к случившемуся.