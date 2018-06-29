РЖД к 2025 году сократят штат на 42 тысячи человек

Сейчас в Российских железных дорогах работают 737,4 тысячи человек.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). ОАО «Российские железные дороги» к 2025 году намерено сократить штат на 42 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на долгосрочную программу развития компании.

Отмечается, что этому будут способствовать естественный отток персонала, перераспределение трудовых ресурсов и внедрение новых технологий.

Сейчас в Российских железных дорогах работают 737,4 тыс. человек.