Тетюшский студент нашел и вернул владельцу кошелек с солидной суммой денег

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Фото: tetyushy.ru
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Студент Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты Степан Тихонов обнаружил кошелек с солидной суммой денег и вернул его владельцу, пишет местная газета «Тетюшские зори».
В редакцию газеты обратилась жительница села Нармонка Тетюшского района Валентина Долла – мать юноши, который потерял кошелек. Она и рассказала об этом удивительном поступке. По ее словам, еще большее удивление вызвал тот факт, что Степан отказался от вознаграждения.
Сам юноша из села Чинчурина свой поступок чем-то сверхъестественным не считает и думает, что многие на его месте поступили бы так же.
6 июля Степан Тихонов отправится на срочную службу в армию. Служить идет с охотой – скорее всего, сказался пример отца, участника войны в Афганистане. Четыре года назад Степан осознанно выбрал профессию спасателя и за все это время ни разу не усомнился в своем выборе.
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