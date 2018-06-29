Тетюшский студент нашел и вернул владельцу кошелек с солидной суммой денег

Степан Тихонов отказался от вознаграждения.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Студент Тетюшского государственного колледжа гражданской защиты Степан Тихонов обнаружил кошелек с солидной суммой денег и вернул его владельцу, пишет местная газета «Тетюшские зори».

В редакцию газеты обратилась жительница села Нармонка Тетюшского района Валентина Долла – мать юноши, который потерял кошелек. Она и рассказала об этом удивительном поступке. По ее словам, еще большее удивление вызвал тот факт, что Степан отказался от вознаграждения.

Сам юноша из села Чинчурина свой поступок чем-то сверхъестественным не считает и думает, что многие на его месте поступили бы так же.

6 июля Степан Тихонов отправится на срочную службу в армию. Служить идет с охотой – скорее всего, сказался пример отца, участника войны в Афганистане. Четыре года назад Степан осознанно выбрал профессию спасателя и за все это время ни разу не усомнился в своем выборе.