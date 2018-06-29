В России выделят более трех миллиардов рублей на исследования в авиастроении

Будут субсидироваться работы по импортозамещению бортового оборудования для самолетов семейства Sukhoi Superjet 100.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В России выделят 3,2 млрд рублей на исследования в авиастроении. Соответствующее постановление опубликовано на портале Правительства РФ.

В частности, речь идет о субсидировании работ по импортозамещению бортового оборудования для самолетов семейства Sukhoi Superjet 100.

Кроме того, документ предполагает субсидирование разработок технических проектов, приобретения и изготовления оборудования, услуг по сертификации и регистрации результатов интеллектуальной деятельности и так далее.

Субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), уверены в Правительстве, будет стимулировать создание высококонкурентной российской авиационной техники.