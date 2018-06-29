Семья обратившейся за помощью к Путину украинки приехала в Петербург

Ирина Баракат работала переводчиком во время боевых действий в Алеппо.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Супруг и трое детей обратившейся за помощью к Президенту РФ Владимиру Путину раненой в Сирии гражданки Украины Ирины Баракат были доставлены сегодня утром из Сирии в Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости.

Баракат пострадала при обстреле в сирийском городе Алеппо, где работала переводчиком во время боевых действий, и позднее обратилась за помощью к Путину в ходе «Прямой линии». Она рассказала, что является уроженкой Украины, но переехала на родину мужа – в Сирии. Она закрыла детей от взрыва, из-за чего получила ранения. Женщина пояснила, что осталась без кисти руки и ноги, но не может претендовать на бесплатное протезирование, не являясь гражданкой РФ.

Ранее стало известно, что Баракат получила российский паспорт. Получение гражданства позволило ей пригласить свою семью в Россию.