Скончался автор рассказа «У меня нет рта, но я должен кричать» Харлан Эллисон

Писатель скончался в ночь на 28 июня во сне в своем доме в Лос-Анджелесе.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Известный американский писатель-фантаст Харлан Эллисон скончался на 85-м году жизни, передает РИА Новости.

О смерти литератора сообщила голливудский агент Эллисона. Она рассказала, что писатель скончался в ночь на 28 июня во сне в своем доме в Лос-Анджелесе.

Эллисон славился как мастер короткой прозы. В общей сложности он написал свыше 2 тыс. рассказов, эссе, очерков и статей. Творческий путь прозаика начался в 1950-х годах. Его первый рассказ, «Светляк», повествует о последнем оставшемся на Земле человеке. Он решает построить космический корабль, чтобы добраться до колонии людей на Проксиме ІІ.

Одно из наиболее известных произведений Эллисона – повесть-антиутопия «Парень и его пес» – было экранизировано. Герой этого текста с помощью своей собаки старается выжить в постапокалиптическом мире после ядерной войны. Однако однажды жизнь заставляет его сделать выбор между помощником и любовью. За, вероятно, свой наиболее известный рассказ «У меня нет рта, но я должен кричать» о компьютере, победившим человечество, Харлан Эллисон получил престижную премию «Хьюго».

Харлан Эллисон был одним из самых титулованных писателей-фантастов. Он был 11 раз удостоен премии «Хьюго» и пять раз – премии «Небьюла».

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