Главное
Появилось видео с места смертельного ДТП в Пестречинском районе РТ

Татар-информ

29 июня 2018, 09:36

Культура

Скончался автор рассказа «У меня нет рта, но я должен кричать» Харлан Эллисон

Писатель скончался в ночь на 28 июня во сне в своем доме в Лос-Анджелесе.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Известный американский писатель-фантаст Харлан Эллисон скончался на 85-м году жизни, передает РИА Новости.

О смерти литератора сообщила голливудский агент Эллисона. Она рассказала, что писатель скончался в ночь на 28 июня во сне в своем доме в Лос-Анджелесе.

Эллисон славился как мастер короткой прозы. В общей сложности он написал свыше 2 тыс. рассказов, эссе, очерков и статей. Творческий путь прозаика начался в 1950-х годах. Его первый рассказ, «Светляк», повествует о последнем оставшемся на Земле человеке. Он решает построить космический корабль, чтобы добраться до колонии людей на Проксиме ІІ.

Одно из наиболее известных произведений Эллисона – повесть-антиутопия «Парень и его пес» – было экранизировано. Герой этого текста с помощью своей собаки старается выжить в постапокалиптическом мире после ядерной войны. Однако однажды жизнь заставляет его сделать выбор между помощником и любовью. За, вероятно, свой наиболее известный рассказ «У меня нет рта, но я должен кричать» о компьютере, победившим человечество, Харлан Эллисон получил престижную премию «Хьюго».

Харлан Эллисон был одним из самых титулованных писателей-фантастов. Он был 11 раз удостоен премии «Хьюго» и пять раз – премии «Небьюла».

19 июня скончался украинский поэт Иван Драч.

Следующая новость

В Менделеевском районе РТ выбрали кряшенскую красавицу
Новости дня
09:56
Евросоюз призвал Россию признать ответственность за гибель малайзийского Boeing
09:45
Семья обратившейся за помощью к Путину украинки приехала в Петербург
09:36
Скончался автор рассказа «У меня нет рта, но я должен кричать» Харлан Эллисон
09:15
Появилось видео с места смертельного ДТП в Пестречинском районе РТ

Возле села Отар Дубровка столкнулись грузовик и легковушка.

09:05
Ночью в Лениногорском районе улетел с дороги агрегат для ремонта скважин

В селе Куакбаш у грузового автомобиля отказали тормоза.

09:00
Альберт Каримов поздравил татарстанцев с Днем кораблестроителя

Министр промышленности и торговли РТ отметил большой вклад судостроителей в социально-экономическое развитие республики и в обороноспособность страны.

08:52
В Казани пройдет Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению

Бесплатную консультацию будут проводить руководители Прокуратуры Республики Татарстан, адвокаты, нотариусы и др.

08:45
В Иркутске загорелся теплоход с 78 пассажирами на борту
08:42
В США около 600 людей арестовали за протест
08:37
Житель зеленодольского районе РТ едва не сгорел вместе с домом

Пожар случился сегодня ночью в садовом товариществе «Дубки-КАИ».

08:26
Утилизация мусора подорожает
08:12
Строительство нового корпуса православной гимназии в Казани вышло на финишную прямую

В здании, возводимом по проекту утраченного дома священнослужителей 1840 года, помимо учебных классов будут тренажерный зал и библиотека.

07:58
Пользователи Instagram могут добавить музыку к Stories
07:40
Страны ЕС достигли соглашения в миграционном вопросе
07:26
Forbes составил список самых лучших вузов РФ
07:12
ЕС продлил санкции в отношении России
06:58
Стали известны участники плей-офф ЧМ-2018
06:44
В Правительстве сообщили о будущем использовании объектов ЧМ для детского спорта
06:28
Италия не подписала итоговое заявление ЕС
06:14
Трамп планирует обсудить с Путиным вывод войск США из Сирии
05:42
Заинские аграрии оказались в числе лидеров по заготовке кормов в Татарстане

На 28 июня заинскими аграриями заготовлено 700 тонн сена, сенажа заложено более 30 тысяч тонн.

04:05
Казанские эксперты открыли менделеевским бизнесменам путь к успешным идеям

В мероприятии приняли участие более сорока человек, представителей малого и среднего бизнеса района.

03:57
Алексеевские предприниматели обсудили развитие бизнеса на семинаре Минэкономики РТ

Бизнесменам рассказали о мерах господдержки.

02:12
В Чистополе состоялась эстафета «Спортивные ребята»

Спортивные состязания начались с викторины о здоровом образе жизни, затем команды соревновались в беге, прыжках, эстафеты с мячами.

01:45
В 16 сельских поселениях Тукаевского района запретили регистрировать браки

До недавнего времени все сельские поселения могли вести регистрацию актов гражданского состояния.

События

29 июняЗарубежные фанаты в Казани: спасение утопающего, дайвинг на Голубом озере и помолвка на трибунах

28 июняФиаско в Казани: что стало главной причиной провала сборной Германии на чемпионате мира по футболу?

28 июняТуристический праздник: продолжение следует

28 июняТранспорт будущего в Казани: сотни гостей ЧМ-2018 прокатились на беспилотнике «КАМАЗа»

28 июняПодмосковный «брат» татарстанского МСЗ: Швейцарские технологии и полная изоляция от окружающей среды

28 июняАйрат Фаррахов: Без поэтапного увеличения пенсионного возраста возможности пенсионеров будут ухудшаться

27 июняБанк «Аверс»: молодые родители в качестве первоначального взноса могут использовать средства материнского капитала