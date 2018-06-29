В селе Куакбаш у грузового автомобиля отказали тормоза.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Ночью в Лениногорском районе улетел с дороги агрегат для ремонта скважин, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В селе Куакбаш у грузового автомобиля «Урал» отказали тормоза, водитель потерял управление опрокинулся в кювет.

На месте ДТП сотрудники ЗПСО №7 отключили аккумулятор транспортного средства, достали из грузового авто пострадавшего водителя и передали его врачам.