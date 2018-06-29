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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Ночью в Лениногорском районе улетел с дороги агрегат для ремонта скважин, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В селе Куакбаш у грузового автомобиля «Урал» отказали тормоза, водитель потерял управление опрокинулся в кювет.
На месте ДТП сотрудники ЗПСО №7 отключили аккумулятор транспортного средства, достали из грузового авто пострадавшего водителя и передали его врачам.
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Гражданин Америки потерял свое портмоне в торговом комплексе «Миллениум».
Пенсионер ждал полгода пока починят крышу, которую повредили в процессе уборки снега.
Введение платной рыбалки может быть необходимо только в части регионов, где существует реальная угроза сокращения поголовья рыбы.
Сегодня в Казань прибывает сборная Аргентины по футболу во главе с Лионелем Месси.
Строительство Деревни Универсиады в столице Татарстана началось в 2009 году.
Проект поддерживает пять языковых версий: русскую, татарскую, английскую, испанскую и китайскую.
Руководитель госкорпорации и Президент РТ примут участие в общем собрании акционеров «КАМАЗа».
Абдалла бен Зайд аль-Нахайян встретится с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Гурбангулы Бердымухамедову презентуют проекты возрождения древнего города Болгар и острова-града Свияжск.
Принять квалифицированных дизайнеров, технологов, товароведов и модельеров на работу сегодня готовы самые крупные и престижные компании Татарстана.
Из 42 запланированных культурных объектов в республике отремонтированы 12.
На полигоне площадью 13 га загорелись твердые бытовые отходы
В рамках программы «Доступная среда» в этом году в Татарстане адаптируют для инвалидов 25 объектов.
Рисунок будет размещен близ отеля, в котором в Казани остановится сборная Аргентины.
В течение тридцати дней у всех желающих будет возможность направить свои замечания и предложения по материалам ОВОС.
В Татарстане отремонтированы четыре муниципальных школы из 16 запланированных, в остальных 12 продолжается ремонт.
Возле села Отар Дубровка столкнулись грузовик и легковушка.
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Министр промышленности и торговли РТ отметил большой вклад судостроителей в социально-экономическое развитие республики и в обороноспособность страны.
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28 июняФиаско в Казани: что стало главной причиной провала сборной Германии на чемпионате мира по футболу?