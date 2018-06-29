В Казани пройдет Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Казани проводится Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению, сообщает Татарстанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Бесплатную консультацию будут проводить руководители Прокуратуры Республики Татарстан, руководители и специалисты Федеральной службы судебных приставов, адвокаты и др.
Граждане смогут обратиться за помощью уже с 9 часов утра.
График дежурства специалистов, телефоны, а также адреса можно будет узнать на интернет-сайте Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России.
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