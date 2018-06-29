Возгорание случилось почти сразу после того, как судно отчалило от пристани «Ракета».

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Иркутске загорелся теплоход с 78 пассажирами на борту, сообщает «Интерфакс».

Теплоход «Баргузин» отчалил в пятницу от пристани «Ракета» и на его борту почти сразу возник пожар. Экипаж оперативно вернул судно обратно к причалу, эвакуировал пассажиров и весь багаж.

По данным агентства, пожар случился в моторном отсеке теплохода. Его площадь превысила 40 квадратных метров.

По предварительным данным, «Баргузин» должен был следовать из Иркутска в бухту Песчаная на озере Байкал.