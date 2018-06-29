Утилизация мусора подорожает

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). После реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) плата за утилизацию мусора планирует увеличиться на 12 процентов, сообщают «Известия».
Для населения совокупный платеж за жилищно-коммунальные услуги увеличится на 1 процент. Страна перейдет на новую систему с 1 января следующего года.
До конца марта регионы должны были выбрать операторов, а до конца июня — утвердить новые тарифы для граждан.
Эксперты предполагают, что расходы населения увеличатся незначительно: каждый гражданин будет платить в среднем на 30 руб больше в месяц. Хотя некоторые специалисты предсказывают существенное повышение.
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