Пользователи Instagram могут добавить музыку к Stories

Подписчики могут узнать Stories c музыкой по специальному стикеру.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Пользователи соцсети Instagram cмогут теперь добавлять к своим Stories музыку, сообщает РБК.

Функцией можно воспользоваться при добавлении стикеров в Stories. Там же будет иконка с музыкой.

Нажав на иконку, пользователь сможет выбрать композицию, настроить поиск по жанру, популярности и после выбора прослушать то, что получилось до публикации.

Подписчики могут узнать Stories c музыкой по специальному стикеру.