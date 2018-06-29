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В Зеленодольском районе хозяин едва не сгорел вместе с домом

Татар-информ

29 июня 2018, 07:26

Наука и образование

Forbes составил список самых лучших вузов РФ

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Всего в списке фигурирует 100 высших учебных заведений.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Forbes опубликовал список самых лучших российских вузов, сообщает RT.

Для проведения анализа были взяты данные о востребованности выпускников в регионах, количество предпринимателей среду выпускников и качество образования. 

На первом месте расположилась Российская экономическая школа (РЭШ), на втором — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

Всего в списке фигурирует 100 высших учебных заведений.

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