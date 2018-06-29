ЕС продлил санкции в отношении России

Евросоюз ввел санкции в отношении России летом 2014 года, также позже их расширил.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). На саммите в Брюсселе члены Евросоюза подписали решение о продлении экономические ограничительных мер против России еще на полгода, сообщает РИА Новости.

Источник сообщил, что во время саммита состоялась короткая дискуссия по данной теме.

Евросоюз ввел санкции в отношении России летом 2014 года, также позже их расширил.

В последнее время на Западе все чаще озвучивается мнение о том, чтобы отменить существующие ограничительные меры.

Ранее сообщалось, что Италия отказалась автоматически продлевать санкции против России.