ЕС продлил санкции в отношении России

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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). На саммите в Брюсселе члены Евросоюза подписали решение о продлении экономические ограничительных мер против России еще на полгода, сообщает РИА Новости.
Источник сообщил, что во время саммита состоялась короткая дискуссия по данной теме.
Евросоюз ввел санкции в отношении России летом 2014 года, также позже их расширил.
В последнее время на Западе все чаще озвучивается мнение о том, чтобы отменить существующие ограничительные меры.
Ранее сообщалось, что Италия отказалась автоматически продлевать санкции против России.
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