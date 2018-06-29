В Правительстве сообщили о будущем использовании объектов ЧМ для детского спорта

ПолитикаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Объекты, которые были построены к мундиалю 2018, в последующим будут использоваться для развития детского спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Правительства России Ольгу Голодец.
«Спортивные детские школы с нетерпением ждут этих объектов», — рассказала Голодец.
Она подчеркнула, что также на базе стадионов откроются не только школы и секции по футболу, но и по тем видам спорта, которые развиты в том или ином регионе.
Кроме того, на данных площадках будут организовываться гастроли музыкальных исполнителей.
По словам Голодец, в рамках данной федеральной программы будут использоваться все стадионы, кроме центральных стадионов «Лужники», «Зенит», «Спартак».
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