Италия не подписала итоговое заявление ЕС

Джузеппе Конте заявил, что члены ЕС должны выполнить его требования по вопросам миграции.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не стал подписывать заявление стран Евросоюза по итогам саммита, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Конте заявил, что лидеры государств, состоящих в ЕС, сначала должны выполнить его требования по вопросам миграции.

Представители Италии считают, что разделять ответственность за прибывающих мигрантов должны все члены союза, а не только те страны, куда они прибывают. Италия предлагает, что масса мигрантов должна распределяться между всеми странами. Также должна существовать финансовая помощь для тех государств, которые принимают мигрантов.

Ранее, 11 июня, Италия и Мальта отказались принять судно Aquaris, которое перевозило 629 мигрантов.