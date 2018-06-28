Казанские эксперты открыли менделеевским бизнесменам путь к успешным идеям

В мероприятии приняли участие более сорока человек, представителей малого и среднего бизнеса района.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Команда спикеров из Казани рассказала предпринимателям в Менделеевске о мерах поддержки, современных подходах к ведению бизнеса и секретах успеха, сообщает ИЦ «Менделеевск».



В мероприятии приняли участие более сорока человек, представителей малого и среднего бизнеса района. Бесплатный семинар для предпринимателей проходил в формате бизнес-завтрака.



Представители Фонда предпринимательства Казани Вячеслав Андронов и Полина Рыдванская рассказали местным бизнесменам о поручительстве гарантийного фонда Татарстана, преимуществах микрофинансового займа, работе факторинга, участия в программе «Лизинг-грант» и многом другом.



Казанские эксперты также коснулись темы успешного развития новых бизнес-идей и преодоления административных барьеров.