Алексеевские предприниматели обсудили развитие бизнеса на семинаре Минэкономики РТ

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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Предприниматели Алексеевского района обсудили развитие бизнеса на деловом семинаре Министерства экономики Татарстана, пишет районная газета «Заря».
Местным бизнесменам рассказали о мерах господдержки и инструментах, позволяющих предприятиям выйти на новый уровень.
Кроме того, ведущие семинара подчеркнули возможность выхода бизнеса на зарубежные рынки, что позволит увеличить прибыль и расширить его возможности. Предпринимателям предложили обучение основам интернет-торговли, которая является главным инструментом для экспорта товаров.
В заключение ведущие семинара Минэкономики посоветовали предпринимателям делать свой бизнес более гибким, поскольку это необходимо в современных экономических условиях.
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