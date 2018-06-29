Алексеевские предприниматели обсудили развитие бизнеса на семинаре Минэкономики РТ

Бизнесменам рассказали о мерах господдержки.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Предприниматели Алексеевского района обсудили развитие бизнеса на деловом семинаре Министерства экономики Татарстана, пишет районная газета «Заря».

Местным бизнесменам рассказали о мерах господдержки и инструментах, позволяющих предприятиям выйти на новый уровень.

Кроме того, ведущие семинара подчеркнули возможность выхода бизнеса на зарубежные рынки, что позволит увеличить прибыль и расширить его возможности. Предпринимателям предложили обучение основам интернет-торговли, которая является главным инструментом для экспорта товаров.

В заключение ведущие семинара Минэкономики посоветовали предпринимателям делать свой бизнес более гибким, поскольку это необходимо в современных экономических условиях.