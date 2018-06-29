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Татар-информ

29 июня 2018, 01:45

Общество

В 16 сельских поселениях Тукаевского района запретили регистрировать браки

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До недавнего времени все сельские поселения могли вести регистрацию актов гражданского состояния.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Тукаевском районе 16 сельских поселений лишились права регистрировать акты гражданского состояния, пишет районная газета «Светлый путь».

До недавнего времени все сельские поселения могли вести регистрацию актов гражданского состояния.

Сейчас только у восьми исполнительных комитетов сельских поселений района осталось это полномочие. Среди них – Азьмушкинское, Бетькинское, Малошильнинское, Князевское, Круглопольское, Мелекесское, Новотроицкое и Нижнесуыксинское поселения.

Всего в Татарстане регистрацию актов гражданского состояния ведут 62 сельских поселения.

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