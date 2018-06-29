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Татар-информ

29 июня 2018, 05:42

Сельское хозяйство

Заинские аграрии оказались в числе лидеров по заготовке кормов в Татарстане

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На 28 июня заинскими аграриями заготовлено 700 тонн сена, сенажа заложено более 30 тысяч тонн.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Заинский район оказался в числе лидеров среди муниципалитетов Татарстана по заготовке кормов и уходу за посевами, сообщает «Заинск-информ».

На 28 июня заинскими аграриями заготовлено 700 тонн сена, сенажа заложено более 30 тысяч тонн. В ближайшие дни завершится укос многолетних трав и заготовка сенажа.

Уход за посевами выполнен на 46,8 тыс. гектарах из 103 тыс. гектаров. Обработка посевов от сорняков выполнена на 76, от вредителей – на 35, от болезней – на 40, также листовая подкормка проведена на 36 тыс. гектаров.

В планах у аграриев обработать чистых паров на площади 11,8 тысяч гектаров. Аграриями обработано сидератов на 10,8 тыс. гектарах, что составляет 92 процента.

 

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