Заинские аграрии оказались в числе лидеров по заготовке кормов в Татарстане

На 28 июня заинскими аграриями заготовлено 700 тонн сена, сенажа заложено более 30 тысяч тонн.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Заинский район оказался в числе лидеров среди муниципалитетов Татарстана по заготовке кормов и уходу за посевами, сообщает «Заинск-информ».



На 28 июня заинскими аграриями заготовлено 700 тонн сена, сенажа заложено более 30 тысяч тонн. В ближайшие дни завершится укос многолетних трав и заготовка сенажа.



Уход за посевами выполнен на 46,8 тыс. гектарах из 103 тыс. гектаров. Обработка посевов от сорняков выполнена на 76, от вредителей – на 35, от болезней – на 40, также листовая подкормка проведена на 36 тыс. гектаров.

В планах у аграриев обработать чистых паров на площади 11,8 тысяч гектаров. Аграриями обработано сидератов на 10,8 тыс. гектарах, что составляет 92 процента.