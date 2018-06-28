В Чистополе состоялась эстафета «Спортивные ребята»

Спортивные состязания начались с викторины о здоровом образе жизни, затем команды соревновались в беге, прыжках, эстафеты с мячами.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). 27 июня в Чистополе на детской дворовой площадке «Салют» состоялась эстафета «Спортивные ребята», в которой принял участие 21 человек, сообщает Минспорта РТ.



Ребята поделились на три команды: «Чемпионы», «Дружба», «Огонек». Спортивные состязания начались с викторины о здоровом образе жизни.



Затем команды соревновались в беге, прыжках, эстафеты с мячами. Все этапы проходили с азартом и в напряженной борьбе. Праздник никого из ребят не оставил равнодушным. По итогам соревнований победила команда «Чемпионы».



Целью данного мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, содействие повышению интереса к активному и здоровому образу жизни.