В Чистополе состоялась эстафета «Спортивные ребята»

Фото: mdms.tatarstan.ru
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). 27 июня в Чистополе на детской дворовой площадке «Салют» состоялась эстафета «Спортивные ребята», в которой принял участие 21 человек, сообщает Минспорта РТ.
Ребята поделились на три команды: «Чемпионы», «Дружба», «Огонек». Спортивные состязания начались с викторины о здоровом образе жизни.
Затем команды соревновались в беге, прыжках, эстафеты с мячами. Все этапы проходили с азартом и в напряженной борьбе. Праздник никого из ребят не оставил равнодушным. По итогам соревнований победила команда «Чемпионы».
Целью данного мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, содействие повышению интереса к активному и здоровому образу жизни.
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Спортивные состязания начались с викторины о здоровом образе жизни, затем команды соревновались в беге, прыжках, эстафеты с мячами.
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