200 методистов и заведующих детсадами побывали в Кукморе

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Фото: kukmor-rt
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Методисты дошкольного образования и заведующие детскими садами из районов республики – всего 200 человек – побывали в детских садах Кукмора. Об этом пишет местная газета «Трудовая слава».
Гости побывали в кукморских детских садах «Созвездие», «Колокольчик», «Солнышко» и Большесардекском детском саду, ознакомились в районном Доме культуры с выставкой производимых в Кукморе товаров. Также район примет участников секции «Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья». Гости посетят Кукморскую школу № 4 и Маскаринскую школу-интернат, ознакомятся с инклюзивным обучением в этих учебных заведениях.
В августе республиканское совещание работников образования пройдет в Кукморском районе. Гости обратят внимание на благоустроенность, чистоту города и деревень.
Пристальное внимание будет обращено на качество образования в районе, положительный опыт в выполнении современных требований в обучении и воспитании молодого поколения. Завершится годовое совещание педагогов в августе.
Кукморский район для проведения конференции был выбран не случайно. Районное управление образования было признано лучшим по республике в 2017 году. Также в прошлом году семь учащихся одержали победу во всероссийских, международных и межрегиональных олимпиадах, десять стали призерами региональных этапов всероссийской олимпиады учащихся. В заключительном этапе республиканских олимпиад 26 учащихся стали победителями и призерами, девять завоевали призовые места в республиканской олимпиаде «Путь к Олимпу» для сельских школьников.
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