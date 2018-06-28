Слава Зайцев и Юдашкин тоже начинали с ПТУ: выучиться на модельера в Казани – реально

Принять квалифицированных дизайнеров, технологов, товароведов и модельеров на работу сегодня готовы самые крупные и престижные компании Татарстана.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Согласно последним опросам ВЦИОМ, профессии модельера и дизайнера на данный момент входят в ТОП-10 специальностей, отмеченных российскими родителями в качестве предпочтительных для обучения детей. С рабочих профессий постепенно сходит налет непрестижных и пыльных специальностей. И не зря – за последние годы спрос на специалистов со средним специальным образованием, в том числе творческих направлений в сфере легкой промышленности, в стране вырос в разы.

Тенденцию повышения привлекательности ссузовского образования можно наблюдать и в Татарстане. В первую очередь это связано с возможностями, которые предоставляет рынок труда. На территории республики сегодня работают десятки крупных и мелких швейных производств, на которых с распростертыми объятиями готовы встретить молодые квалифицированные кадры, на практике знакомые с профессией. Оплачивать работу таких специалистов татарстанские работодатели также готовы – средняя заработная плата модельеров и технологов выросла до 30 – 35 тысяч рублей.

Что немаловажно для современных выпускников, в профессии есть немало историй успеха, которые начинались именно в стенах техникумов и колледжей. Многие знаменитые российские кутюрье в начале пути проходили школу среднего профессионального образования. Еще в начале 50-х прославленный модный художник Вячеслав Зайцев поступил, а впоследствии и успешно закончил Ивановский химико-технологический техникум, а в конце 80-х Московский индустриальный техникум по специальности «История и технология костюма» с отличием закончил Валентин Юдашкин. Молодые российские диктаторы мира моды также начинали свое образование в ссузах: Дарья Бардеева, чьи работы продаются сейчас по всей России, создательница бренда I Am Studio Даша Смакович, звезда Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве Луиза Алханашвили. Данный список можно продолжать вечно.

Образовательное учреждение, дающее необходимую будущим кутюрье базу, есть и в столице Татарстана. О том, где в Казани можно выучиться на модельера на бюджетной основе, получив востребованную и уникальную специальность, как представить свои авторские работы на суд самых именитых российских кутюрье, и возможно ли, едва окончив ссуз, получить приглашение на крупные и перспективные предприятия в сфере легкой промышленности – в репортаже «Татар-информ».

20 июня открылась приемная комиссия Казанского колледжа технологии и дизайна. В этом году учебное заведение ведет набор по семи специальностям на основе аттестата за 9-й класс и двум – на базе среднего общего образования (11 классов).

В колледже обучают по пяти профильным специальностям легкой промышленности и двум непрофильным – компьютерщиков и товароведов. Из года в год большим спросом пользуются традиционные направления: «Технология текстильных изделий», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», в которых особое внимание уделяется технологическим процессам швейного и трикотажного производства, проектированию технологических потоков. На курсе «Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи» будущие технологи-конструкторы изучают моделирование и технологию изготовления обуви и других кожаных изделий.

«Казань на сегодня единственный в России город, в котором ведется обучение специалистов в области выделки, крашения и отделки пушно-мехового сырья и овчинно-шубного полуфабриката. Мы также единственные, кто выпускает модельеров, конструкторов и технологов для меховой отрасли. Спрос на таких специалистов огромен, как вы понимаете, во многих регионах страны базируется крупное пушное производство, а учиться едут к нам на специальность "Конструирование, моделирование и технология изделий из меха" даже из регионов Кавказа и Сибири. Вторая уникальная специальность – "Технология текстильных изделий" по видам. Специалистов по нетканым материалам готовят в других заведениях, но курс по валяной обуви есть только у нас в Казани», – объяснила заместитель директора колледжа Наталия Трофимова.

Молодых модельеров, технологов и товароведов ждут в «Бахетле», METRO и «Алабуге»

Специалист рассказала, что ОЭЗ «Алабуга» в настоящий момент стала одной из точек производства и изготовления изделий из нетканых материалов, поэтому специальность, уходящая корнями в историю, востребована на самых современных татарстанских предприятиях. С несколькими из них у колледжа уже заключены договоры о сотрудничестве. К слову, учебное заведение в настоящее время тесно сотрудничает с Казанской носочно-чулочной фабрикой, «Татвойлоком», Кукморским валяльно-войлочным комбинатом, Кукморской швейной фабрикой, производств «Мелита», швейной фабрикой «ИРЭН», руководитель которой Ирина Кудряхина преподает в колледже. Студенты и выпускники колледжа по специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» имеют возможность прохождения практики и трудоустройства в компаниях «Бахетле», METRO, а также казанских хлебокомбинатах.

«Когда встает вопрос о будущем трудоустройстве, я всегда привожу своим студентам в пример наших товароведов. За время обучения они проходят пять практик на производстве, выбрать предприятие они могут самостоятельно, мы можем предложить внушительный выбор. Одна из студенток сказала мне: я пойду в пять разных компаний, в каждой постараюсь себя зарекомендовать, и после выпуска у меня будет выбор», – подчеркнула Наталия Трофимова.

Есть в колледже и примеры настоящих историй успеха среди выпускников: весь руководящий состав одного из крупнейших в Татарстане меховых производств «Мелита» (главные художники и модельеры) – выпускники Техникума легкой промышленности (в наст. время – Казанский колледж технологии и дизайна). Будучи еще студентами воспитанники ссуза имеют возможность принять участие во Всероссийской олимпиаде по технологии легкой промышленности на Алтае, куда каждый год приезжает на смотры известный российский модельер Вячеслав Зайцев.

В 2018 году план приема составляет 225 бюджетных мест

Согласно результатам проведенного Министерством труда, занятости и социальной защиты публичного конкурса распределения КЦП (контрольных цифр приема), в этом году в колледже пройдет набор на 225 бюджетных мест: по 25 мест на каждую специальность и направление. В прошлом учебном году конкурс составил в среднем 4 человека на место. На внебюджетной основе в этом году планируется набрать три группы: товароведение и информационные системы, а также профильную группу модельеров-швейников, в которую войдут специалисты пяти профильных для колледжа направлений. Обучение в колледже на коммерческой основе обойдется в 40 – 45 тысяч рублей.



«Приемная комиссия будет работать по 15 августа включительно, ровно в 16 часов мы прекращаем прием заявлений у абитуриентов, ждем их каждый будний день с 8 часов. ЕГЭ и ГИА ребята сдают для того, чтобы получить аттестат, баллы, полученные на этих экзаменах, у нас никак не учитываются, – пояснила Наталия Трофимова. – При приеме мы учитываем только средний балл аттестата – то есть сумма оценок, деленная на количество предметов в аттестате. Конечно, претенденты на места трех творческих специальностей («Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи», «Конструирование, моделирование и технология изделий из меха» и «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий») сдают еще и творческий экзамен».





Согласно правилам приема, прописанным в ФЗ «Об образовании», до 10 августа абитуриенты, претендующие на места по трем вышеперечисленным специальностям, должны предоставить в колледж оригиналы всех необходимых документов и заявление. Творческие испытания пройдут в стенах ссуза 13 и 14 августа. Оно представляет из себя выполнение графического карандашного рисунка двух геометрических предметов на фоне драпировки из ткани с натуры на листе форматом А3. На 11 августа запланировано проведение общей консультации по экзаменам для абитуриентов. С 6 по 10 августа для абитуриентов, нуждающихся в дополнительной подготовке, преподаватели колледжа проведут коммерческие курсы по дисциплине «Рисунок». Стоимость 20 часов обучения на курсах – 3,5 тыс. рублей.

«Для успешного выполнения творческого испытания нужны базовые знания композиции и рисунка, но это не очень сложное задание. Гипотетически с ним может справиться даже человек, просто в течение нескольких лет посещавший художественную школу и достаточно заинтересованный в будущей профессии», – отметила специалист.

«Работодателям сегодня нужен человек, прошедший школу именно профессионального образования»

Благодаря поддержке Президента РТ и Правительства РТ в ближайшее время в учебном заведении будет закуплено новейшее оборудование для мастерских и оборудованы более комфортабельные и современные учебные классы, рассказал директор колледжа Ильдар Яруллин.

«Работодателям сегодня нужен человек, прошедший школу именно профессионального образования, получивший опыт, а затем уже в процессе работы получивший высшее образование. В отличие от программ высших учебных заведений, в которых задано теоретическое, научное направление, в ссузах больший упор делается на практическую работу, практику на предприятиях, то есть прямое взаимодействие с работодателем в соответствии с нашим сетевым взаимодействием. Я не спорю, что в легкой промышленности, как и в любых других сферах, есть свои проблемные точки, но они решаются», – подчеркнул Яруллин.



