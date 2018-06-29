Альберт Каримов поздравил татарстанцев с Днем кораблестроителя

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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов поздравил судостроителей республики с профессиональным праздником.
Испокон веков Россия была и остается великой морской державой. «Наши предки были выдающимися мореходами и корабелами, и в наши дни профессия судостроителя остается одной из самых уважаемых в обществе», – отметил министр.
«Те, кто сегодня трудится на АО „Зеленодольский завод им.А.М.Горького“, АО „Зеленодольское проектно-конструкторское бюро“, могут по праву считаться преемниками и продолжателями великих традиций российского судостроения. Своим трудом они вносят неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан, в обороноспособность страны и экономическую мощь России в целом», — подчеркнул Каримов.
По словам министра, в 2018 году произошло важное событие как республиканского, так и общероссийского масштаба в области кораблестроения — начало свою деятельность АО «Судостроительная Корпорация "Ак Барс"». Зеленодольский судостроительный завод стал основополагающим звеном в составе корпорации, созданной для решения важных государственных задач по обеспечению обороноспособности страны и развитию транспортных коммуникаций.
Альберт Каримов также пожелал работникам отрасли здоровья, счастья и производственных достижений, а также выразил уверенность, что татарстанские кораблестроители будут сохранять традиции, успешно реализовывать новые проекты и достигать высоких целей, направленных на процветание отечественного судостроения.
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